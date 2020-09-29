В Салехарде стартует конкурс на присуждение премий главы города для поддержки талантливых детей Фото: pixabay.com

Юные жители Салехарда активно готовятся к конкурсу на присуждение премий главы города для поддержки талантливых ребят «Я – лучший! (ОЛИМП талантливых детей)». Мероприятие пройдёт с 1 октября по 20 ноября.

Конкурс состоит из заочного и очного этапов и проводится по номинациям: «Лучшие имена», «Народное признание» и «Генератор идей».

Заявить о себе могут ученики общеобразовательных организаций, ставшие победителями и призёрами муниципальных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проводимых в течение 2019-2020 учебного года. Возраст конкурсантов от 11 до 18 лет.

Заявки принимаются до 30 сентября на адрес электронной почты: do-gordeeva@slh.yanao.ru.

Жюри подведёт итоги и определит семнадцать победителей, которые получат премии в размере 10 тысяч рублей.

По всем вопросам можно обращаться к Гордеевой Ольге Вячеславовне по следующим номерам: 8(34922) 3-23-24 или 8-922-462-71-61.