Котельные Нового Уренгоя проверили на пожарную безопасность

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Новом Уренгое сотрудники МЧС провели профилактический осмотр местного предприятия котельных и тепловых сетей.

При проверке особое внимание уделялось безопасности объектов: наличие и исправность огнетушителей, а также знание персоналом порядка действий при обнаружении возгораний.

Проводимое мероприятие показало, что машинисты котельных установок регулярно проходят обучение мерам пожарной безопасности, о чём свидетельствуют их знания и умение использовать первичные средства для тушения огня.

Все объекты жизнеобеспечения снабжены пожарными щитами с набором инвентаря, электрооборудование в зданиях находится в удовлетворительном состоянии, а теплопроизводящие установки эксплуатируются в соответствии с требованиями. Кроме того, запасы топлива соответствуют полной потребности.

Стоит добавить, что котельные установки входят в перечень потенциально опасных объектов, поэтому к обслуживающему персоналу предъявляются особые требования: к работе допускаются только те лица, которые прошли обучение по пожарно-техническому минимуму.