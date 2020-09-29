Преподаватель новоуренгойской гимназии уходит работать в Министерство просвещения РФ

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа города, соцсеть "ВКонтакте"

Психолог городской гимназии Ольга Леонидовна Юрчук удостоена медали Л.С. Выготского Министерства просвещения РФ.

По поручению и.о. главы города Андрея Воронова награду педагогу вручил и.о. заместителя главы администрации города Михаил Терещенко. Также он отметил, что эта высокая награда - подтверждение профессиональных достижений, признание заслуг в сфере педагогического мастерства.

Сегодня, 29 сентября, был последний рабочий день Ольги Леонидовны в гимназии, после она уйдёт на работу в Министерство просвещения РФ.

Напомним, в 2018 году психолог стала абсолютным победителем федерального конкурса «Лучший психолог России».

Также в В 2015 году она стала первой во Всероссийской программе по развитию системы ранней профориентации «Zасобой», направленной на работу не только со специалистами в области профессионального самоопределения, но и на деятельность с учащимися.

Однако это ещё не все заслуги преподавателя. Прошедшим летом она успешно выступила на Международном фестивале педагогического мастерства государств-участников СНГ и вышла в финал. Заключительный Заключительный этап конкурса планируется провести в октябре этого года в Душанбе.