Ямальская прокуратура организовала проверку по факту выселения из дома женщины-инвалида и её семьи Фото: pixabay.com

Прокуратура Ямала поручила коллегам из Губкинского организовать проверку по публикации ИА «ЯмалPRO» – «Мою семью сняли с регистрации и гонят из дома. Больная онкологией жительница Губкинского голодает рядом с мэрией Гаранина».

Было установлено, что постановлением городской администрации от 27.10.2017 года многоквартирный дом № 32 в первом микрорайоне признан аварийным и подлежит сносу.

На основании вступившего в законную силу решения Губкинского районного суда, судебными приставами приняты меры к принудительному выселению семьи Арсланалиевой А.С. из непригодного помещения.

Ранее органы местного самоуправления выплатили гражданке выкупную стоимость изымаемого жилья в сумме более 2,9 миллиона рублей, размер которой определён на основании заключения независимой оценки и решения суда.

По данным сведениям будет дана оценка действиям уполномоченных органов, судебных приставов-исполнителей, а также соблюдению порядка снятия членов семьи Арсланалиевой с регистрационного учёта и законности прекращения им социальных выплат.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры округа.