Ямальская прокуратура заинтересовалась пьяным водителем, наехавшим на коляску с ребёнком в Салехарде Фото: pixabay.com

Ямальская прокуратура заинтересовалась жуткой аварией, произошедшей в Салехарде.

Напоминаем, вчера, 28 сентября, пьяный водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар, где находилась коляска с ребёнком 2019 года рождения. На момент происшествия ему даже не исполнилось двух лет.

В связи с этим была организована процессуальная проверка. Кроме того, прокуратурой будет решён вопрос о направлении в суд искового заявления о компенсации причинённого вреда здоровью.

На данный момент малыш находится в ГБУЗ ЯНАО «СОКБ» с переломом бедренной кости.