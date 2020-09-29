Число заболевших коронавирусом на Ямале на 29 сентября 2020 года увеличилось на 133 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 133 человека, а общее число инфицированных с начала периода составило - 15 275.

Из общего числа болеющих госпитализировано 416 жителей, 4 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 3 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 7 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 699 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 126 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Муравленко - 33, Надыме - 21 и Ноябрьске - 19.

Далее идут: Новый Уренгой и Салехард - 9, а также посёлок Пурпе - 8.

Замыкают список: Тарко-Сале - 7, Лабытнанги - 6, село Сывдарма - 4, посёлок Тазовский - 3, посёлок Заполярный - 2, а также сёла Газ-Сале и Антипаюта - 1.

Всего в районе было проведено 4 307 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 20 человек, за весь период – 13 418.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 232 человека с COVID-19, с начала периода - 1 167 805. Выздоровевших - 6 479, за весь период - 952 399. Умерших - 160, с начала периода - 20 545.