Ямальцы могут оценить качество отремонтированных дорог в регионе

Фото: дороги Ямала, соцсеть "ВКонтакте"

Жителей Ямала приглашают принять участие в опросе о качестве дорожного ремонта, выполненного в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, что на данный момент работы завершены на шести улицах Салехарда, ещё одна - в стадии завершения, а также Лабытнанги.

Согласно ремонтному плану региональных автодорогах на этот год, необходимо благоустроить тринадцать объектов. На сегодняшний день готовы - восемь, ещё три сдадут до конца декабря. На оставшихся двух капитальный ремонт продлится до следующего года, речь идёт о двухлетнем контракте на принципах жизненного цикла.

На каждом объекте присутствует информационный щит с фирменным логотипом БКАД.

Посмотреть улицы, входящие в нацпроект по всей России, можно в приложении «Госуслуги.Дороги», которое доступно для Android и iOS.

Что касается голосования, то оно проходить в официальной группе БКАД во «ВКонтакте».