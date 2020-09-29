В Салехарде пьяный водитель сбил малыша в коляске

Фото: Госавтоинспекция Ямала, соцсеть "ВКонтакте"

В Салехарде произошла жуткая авария с участием пьяного автомобилиста. ДТП случилось 28 сентября, примерно в 15:20.

В районе дома № 55 по улице Зои Космодемьянской подвыпивший водитель »Лады» не справился с управлением и выехал на пешеходный тротуар, где в этот момент находился малыш в коляске. К счастью, трагедии удалось избежать, сейчас маленький горожанин находится в больнице.

Напоминаем, что за выходные на дорогах Ямала задержали 38 пьяных водителей, трём из них грозит уголовная ответственность.

-Пьянство за рулём остаётся наиболее социально опасным явлением, с начала 2020 года на дорогах автономного округа уже зарегистрировано 189 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых пострадали 57 человек, 9 погибли, - рассказали полицейские.

Кроме того, с начала 2020 года на ямальских дорогах зарегистрировано 3 418 аварий, в которых погиб 31 человек, а 334 получили травмы, включая 29 детей.