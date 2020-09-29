Безработных ямальцев приглашают заняться общественными работами Фото: pixabay.com

Ямальская служба занятости населения организует для граждан общественные работы.

Трудиться северяне могут как по специальности: техник, пекарь, повар, бухгалтер и.т.д., так и без: курьер, рабочий, уборщик, грузчик и.т.д.

Для того, чтобы воспользоваться данной услугой необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства, либо подать заявление через личный кабинет на портале службы занятости, выбрав услугу «Участие в оплачиваемых общественных работах».

Таим образом, гражданин сможет получить дополнительный источник дохода, пока находится в поиске основной работы, при этом трудовые права будут полностью соблюдены.

Также будет возможность сохранить статус безработного, если предлагаемая вакансия окажется неподходящей по каким-либо причинам. Кроме того, гражданин будет получать материальную помощь от центра занятости в размере минимального пособия.

Что касается работодателей, то в целях стимулирования создания временных рабочих мест, им частично компенсируются расходы на оплату труда временного персонала.