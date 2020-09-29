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Оплачивая покупки, житель Салехарда решил ограбить магазин

Свою вину он полностью признал
Вера ЗенинаВера Зенина
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Заплатив за покупки, житель Салехарда решил ограбить магазин

Заплатив за покупки, житель Салехарда решил ограбить магазин

Фото: pixabay.com

В полицию Салехарда обратился сотрудник магазина. Он рассказал, что неизвестный мужчина похитил из кассы более 6 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали через несколько часов. Им оказался 32-летний местный житель.

Также было установлено, что в вечернее время, 27 сентября, он зашёл в магазин за покупками. Оплачивая товар, северянин увидел в лотке кассового аппарата деньги, которые решил украсть, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 «Грабёж». Свою вину злоумышленник полностью признал, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.

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