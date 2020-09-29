Тазовчане одержали несколько побед на Всероссийской ярмарки «Сокровища Севера»

Фото: Тазовский район - официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Тазовчане привезли несколько побед со Всероссийской ярмарки «Сокровища Севера», которая прошла в Москве.

Для высшей награды в конкурсе «Кочевое жилище» представители района установили на площади выставочного центра «Сокольники» традиционный ненецкий чум, благодаря которому и завоевали первое место.

Фото: Тазовский район - официальная группа, соцсеть "ВКонтакте

В номинации «Национальное блюдо» тазовчане представили на суд жюри разнообразную еду из мяса и субпродуктов оленя, рыбы, дичи и северных ягод. Но главным гастрономическим изыском стал туристский бренд Тазовского района – ненецкий суп «Я», который принёс ещё одну победу.

В фестивале этнического костюма «Полярный стиль» специальный приз «Лучшая современная этническая коллекция» получила Анастасия Яптунай.

В конкурсе фольклорных исполнителей Всероссийского фестиваля «Кочевье Севера» Нонна Салиндер завоевала 2 место в номинации «Вокальное исполнительство», а Яско Яндо - звание лауреата.

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