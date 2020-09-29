В Ноябрьске начала работать кольцевая развязка на улице Советской

В Ноябрьске завершилось строительство кольцевой развязки на улице Советской. Информацию об этом сообщил глава города Алексей Романов на своей странице в «Instagram».

-Реконструкция круговой развязки на улице Советской завершена. Сегодня вечером, 28 сентября, протестируем освещение. Уже завтра проезд будет открыт для автомобилистов. Осталась часть работ по благоустройству территории вокруг. Кроме того, в рамках действующего контракта, продолжатся ремонтные работы на участке от улицы Энтузиастов до Советской, - написал Алексей Романов.

Стоит добавить, что в данном районе также изменились тротуары - они стали гораздо удобнее: теперь их ширина составляет порядка 3,5 метров. Это позволило обустроить велодорожки. Кроме того, установлены новые современные опоры освещения и уличные торшеры - около ста светильников.

Также были заменены сети тепловодоснабжения протяжённостью 220 метров.

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