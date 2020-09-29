Глава Лабытнанги провела личный приём граждан

Фото: Марина Трескова, личная страница во "ВКонтакте"

Глава Лабытнанги Марина Трескова провела очередной приём граждан. Об этом она сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

-Вопросы, как обычно, поступают от жителей самые разные. Всегда подчёркиваю, что все они для нас важны. Каждый, кто обратился к нам, ждёт помощи, содействия, либо совета, как поступить в его жизненной ситуации. И мы понимаем, что в большинстве случаев помогаем целой семье, - написала Марина Трескова.

Также, по её словам, иногда на решение того или иного вопроса требуется не только финансирование, но и время. К примеру, если необходимо построить новый дом или отремонтировать подъездную дорогу.

-В последнее время Лабытнанги получает от правительства региона ощутимую финансовую помощь. Волнующие земляков вопросы отражаются в планах, подкреплённых программными документами, значит, будет их решение с положительными результатами, - добавила глава города.

Следующий личный приём состоится на следующей неделе, в очередной понедельник.