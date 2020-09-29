Погода на Ямале на 29 июля: похолодание и дожди

Погода на Ямале на 29 сентября Фото: pixabay.com

Во вторник, 26 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером начнётся дождь. Днём +8, ночью +1. Ветер 6-10 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. В течение дня пройдёт небольшой дождь. Днём +6, ночью 0. Ветер 6-10 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, в первой половине дня пройдёт снег с дождём. Днём +6, ночью _1. Ветер 8-13 м/с.

Надым: пасмурно, вечером начнётся дождь. Днём +8, ночью +1. Ветер 4-11 м/с.

Губкинский: переменная облачность, вв районе обеда пройдёт дождь. Днём +7, ночью +0. Ветер 6-11 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, вв районе обеда пройдёт дождь. Днём +6, ночью +0. Ветер 6-12 м/с.

Муравленко: переменная облачность, вв районе обеда пройдёт дождь. Днём +7, ночью 0. Ветер 6-11 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, вечером начнётся дождь. Днём +8, ночью +2. Ветер 6-9 м/с.