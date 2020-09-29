Первый терминал для бесконтактной термометрии появился в одной из ямальских школ

В школе села Мужи, что в Шурышкарском районе Ямала, установили терминал контроля доступа с функциями распознавания лиц и бесконтактного измерения температуры. Это первое образовательное учреждение в регионе, где меры профилактики COVID-19 были усилены за счет нового высокоточного оборудования. Всего в школе насчитывается более 700 учеников и 115 сотрудников. Установку современного устройства произвела компания «Ростелеком».

- Терминал - необходимое технологическое решение, которое позволит учащимся и педагогам чувствовать себя в безопасности. Это важно, когда угроза распространения коронавируса сохраняется, а школы уже возобновили очный режим обучения. В дальнейшем терминал для бесконтактного измерения температуры можно будет использовать в периоды других сезонных заболеваний. Также функционал системы легко расширить. Например, дополнить модулем видеоаналитики и интегрировать его в уже действующую систему контроля учета доступа учебного заведения», - отметил директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Александр Оболтин.

Установленный аппарат внешне напоминает обычный планшет. Он определяет температуру тела на расстоянии 10-15 сантиметров всего за 0,3 секунды. Если выявляется отклонение от нормы, срабатывает звуковое оповещение.

Как отметила Ольга Медведева, директор Мужевской средней общеобразовательной школы им. Н. В. Архангельского, благодаря столь быстрому сканированию получится избежать очередей у входа. И если прибор выявит повышенную температуру у педагога или ученика, после повторного прохождения зоны контроля и подтвержденном недомогании, их отправят под наблюдение медиков.

Точность измерения производится с высокой точностью, кроме того, оборудование может контролировать и соблюдение масочного режима. Посетителю без маски устройство сделает замечание при помощи голосового сообщения. Если требование не выполнено, турникет на входе попросту не откроется.

- Мы всегда уделяем большое внимание организации учебного процесса. Но в этом году перед нами стоит более серьезная задача, чем обычно: нам необходимо сделать все для соответствия учебных заведений санитарно-эпидемиологическим требованиям. Установка высокоточного оборудования для бесконтактного измерения температуры тела станет одной из составляющих комплексной работы, которая проводится на Ямале в этом направлении. Так, к примеру, во все школы округа закуплены обеззараживатели воздуха, антисептик и дозаторы для обработки рук», - прокомментировала директор окружного департамента образования Марина Кравец.

После снятия ограничительных мер функционал аппарата планируют расширить – в его базу внесут архивные данные школьников. Так, в учреждение смогут попасть только те, кто внесен в список учебного заведения.