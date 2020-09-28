В Пуровском районе завершился турнир по греко-римской борьбе в память Николая Подколзина

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В Тарко-Сале завершился восьмой открытый региональный турнир по греко-римской борьбе, посвящённый памяти местного тренера-преподавателя Николая Подколзина. среди юношей . За победу сражались 122 борца 2005-2006 годов рождения из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского, Лабытнанги, а также Красноселькупского, Тазовского и Пуровского районов.

Честь района отстаивали спортсмены из Пурпе, Уренгоя и Тарко-Сале. В итоге пуровчане завоевали 16 медалей, из которых половина - золотые.

Победу в различных весовых категориях одержали Нурадил Магомедов, Азамат Загиров, Жабир Мирзоев, Абдул Манафов, Абдусалам Омаров, Мулдагалеев Рустам, Запир Гаджиев и Алан Дзабиев.

Серебряные награды в копилку района положили Ильяс Гамзатов, Ахмедхан Ахмедханов, Рамазан Рамазанов, Олег Абрамов и Владислав Сажнев.

Бронзовый результат показали Муххамад Магомедов, Глеб Куприн и Заур Алиев.

Из-за сложной эпидситуации турнир впервые прошёл без участия болельщиков. Для любителей борьбы организовали прямую трансляцию в «Instagram».