Ямальские инспекторы ГИМС обнаружили четырёх нарушителей в райне Аксарки

Фото: МЧС России по ЯНАО

Инспекторы ГИМС ЯНАО вышли в очередной рейд в сторону посёлка Аксарка. Его цель - профилактика нарушений, связанных с обеспечением безопасности людей на водных объектах. Особое внимание специалисты уделяют соответствию маломерных судов нормам безопасности.

В первую очередь каждый пассажир обязан быть в спасательном жилете, также немаловажен факт вместимости судна. Инспекторы тщательно проверяли допустимое количества людей на борту во избежание несчастных случаев. Кроме того, проводились индивидуальные беседы о правилах безопасного поведения на водных объектах. Всем проинструктированным гражданам вручались памятки по безопасности.

-Граждане, кто не соблюдает правила, а именно, выходят на воду без документов, должной комплектации маломерного судна или не обеспечивают пассажиров спасательными жилетами - вынуждены будут заплатить штраф за административное правонарушение. В этом рейде было выявлено 4 случая, - рассказал старший инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по ЯНАО Артур Бортвин.

Также инспекторы напоминают, что лица, управляющие маломерным судном должны иметь при себе следующие документы: удостоверение на право управления и судовой билет.

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