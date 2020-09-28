«Магия не помогла»: гадалка, обманувшая жительницу Ноябрьска, отправилась в тюрьму

Гадалка, обманувшая жительницу Ноябрьска, отправилась в тюрьму Фото: pixabay.com

Суд Ноябрьска вынес приговор в отношении 56-летней жительницы Челябинской области. Она признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана в крупном размере».

Было установлено, что злоумышленница зарегистрировалась в приложении «Друг вокруг», указав себя, как «Ведьма 48», а также разместила объявление о предоставлении услуг по гаданию.

Через некоторое время с ней связалась жительница Ноябрьска, хотевшая снять порчу. Не растерявшись, мошенница убедила женщину в своих экстрасенсорных способностей, а затем, в течение полугода, избавляла северянку от вымышленного проклятия. За это время аферистка заработала около 300 тысяч рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с таким вердиктом, адвокат осуждённой обжаловал приговор в апелляционном порядке. В своей жалобе он настаивал на назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

В итоге суд отклонил прошение адвоката, оставив приговор без изменения.