Салехардцы, избившие журналиста, заплатят более 670 тысяч рублей за его лечение

Суд Салехарда вынес приговор в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными по ч.1 ст. 112 и ч.1 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Преступление произошло в 2018 году, когда злоумышленники избили бывшего директора местной газеты.

Согласно заключению экспертизы, мужчине причинён тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека. Медицинская помощь потерпевшему была оказана в ГБУЗ ЯНАО «СОКБ» за счёт средств регионального фонда обязательного медицинского страхования на сумму более 670 тысяч рублей.

В связи с этим государственный обвинитель направила исковое заявление о взыскании с нападавших денежных средств, затраченных на лечение потерпевшего.

Суд полностью удовлетворил все требования, обязав преступников выплатить всю сумму. Исполнение решения контролируется прокуратурой.