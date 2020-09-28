В Тарко-Сале появится парк возле озера Окунёвого

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В Тарко-Сале специалисты районного департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения предложили горожанам новый формат обсуждения планов по реализации проектов благоустройства. В течение субботнего дня, 26 сентября, все желающие могли ознакомиться с каждым из четырёх вариантов и внести свои предложения.

Напомним, общественная комиссия, отвечающая за реализацию пятилетней программы формирования комфортной городской среды, утвердила в январе перечень общественных территорий, где в следующем году пройдут ремонтные работы.

При наличии финансирования в городе благоустроят парк возле озера Окунёвого, сквер по улице Ленина, и две детские площадки на улице Авиаторов и в микрорайоне Советском.

По словам руководителя департамента Адриана Лещенко, такой формат общения с земляками позволяет в прямом контакте узнать настроения горожан, услышать их замечания по всем направлениям, и совместно выработать конструктивные решения, которые пойдут на пользу всем.