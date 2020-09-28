В Новом Уренгое прошёл день здоровья для детей с ограниченными возможностями

Фото: www.newurengoy.ru

В Новом Уренгое прошёл фестиваль «День здоровья для детей с ограниченными возможностями здоровья в ЯНАО». Мероприятие, прошедшее на Виадуке, стало настоящим праздником спорта для всех ребят.

Для участников фестиваля была подготовлена масса интересных мероприятий: квест-игра «Путешествие по Ямалу», мастер-классы, спортивная полоса препятствий для детей разных возрастов, спортивные станции, мини-гольф, открытый турнир по шашкам и сдача нормативов ГТО, а на площади перед сценой центра «Садко» организовал фотозону.

Фото: www.newurengoy.ru

Специалисты Управления по труду и социальной защите населения консультировали граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки, санаторно-курортного лечения детей и направления на медицинскую реабилитацию.

Также для участников фестиваля был организован «Стол здоровья» и работала полевая кухня.