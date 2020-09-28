Многодетные семьи Салехарда получили бесплатный картофель

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде прошла благотворительная акция, организованная местным предпринимателем Дамиром Шариповым. Мужчина решил раздать картофель многодетным семьям.

-В городе есть нуждающиеся люди. Решил помочь, заняться благотворительностью, картофеля много в этом году. На этом мы не остановимся, думаю, это станет доброй традицией, - сообщил бизнесмен.

Выдача происходила у департамента труда и социальной защиты населения, всего было предоставлено 1,5 тонны корнеплодов, из которых 17 мешков передали общественной организации «Семья Арктики».

-Мы, конечно, очень рады и благодарны. Для каждой семьи - это существенная помощь, тем более что картошка - местная, салехардская, - рассказала руководитель РОО «Семья Арктики» Ольга Дружинина.

В прошлом году по инициативе предпринимателя салехардским семьям была роздана тонна клубней.

Напомним, что в конце сентября в городе прошла ещё одна благотворительная акция, приуроченная к 425-летию северной столицы. Тогда во дворах жилых домов высадили 150 деревьев.