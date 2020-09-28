Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 сентября 2020 года увеличилось на 109 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 109 человек, а общее число инфицированных с начала периода составило - 15 142.

Из общего числа болеющих госпитализировано 395 жителей, 5 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 3 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 15 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 692 человека.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 94 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 30, Салехарде - 19 и Муравленко - 16.

Далее идут: посёлок Пангоды - 7, Надым - 6, а также Губкинский, Лабытнанги и посёлок азовский - 4.

Замыкают список: посёлок Лонгъюган и Новый Уренгой - 1.

Всего в районе был проведён 1 571 тест в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 10 человек, за весь период – 13 398.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 135 человек с COVID-19, с начала периода - 1 159 573. Выздоровевших - 2 702, за весь период - 945 920. Умерших - 61, с начала периода - 20 385.