В Салехарде открыли группу эстетического развития для годовалых детей

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде открыли группу эстетического развития для годовалых малышей. Расположена она в детской школе искусств им. Е. В. Образцовой.

Программа направлена на выявление музыкальных, художественных и других способностей ребёнка в раннем возрасте. Также она оказывает положительное влияние на развитие творческого мышления, памяти и слухового внимания.

-У нас давно уже существует группа эстетического развития, сначала она была для детей с 4-х до 6 лет, в 2018 году мы расширили и сделали с 2-х до 3 лет, а вот в этому году попробовали сделать такой эксперимент для детей с одного года. Это сейчас очень популярно, есть и методики различные, есть даже специальные шумовые и звуко-высотные инструменты, - рассказал директор детской школы искусств Антон Редкашов.

Занятия будут проходить 2 раза в неделю. Записаться в класс эстетического развития можно на официальном сайте школы во вкладке онлайн-запись.

За более подробной информацией обращаться по телефону: 3-91-01, 3-91-02 или к руководителю Маргарите Кушнеревич: 8-912-918-50-60.

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