Мастер из Ноябрьска стал лауреатом выставки художественного косторезного искусства «Душа Севера»

Фото: личная страница Кирилла Никофорова во "ВКонтакте"

Известный мастер-косторез из Ноябрьска Кирилл Никифоров стал лауреатом I степени творческого конкурса на Международной выставке художественного косторезного искусства «Душа Севера». Он представил жюри работу «Над миром смотрящий», отражающую легенду о мире Соснехума из мифологии коренных народов Севера.

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

На конкурс съехались специалисты со всего Ямала, Красноярского округа, Камчатского края, Республики Калмыкия, Бурятии, Якутии, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Магадана. В течение двух дней они создавали скульптуры, посвящённые 90-летию региона.

Кирилл Никифоров - известный мастер резьбы по кости. Он не раз становился победителем профессиональных конкурсов и фестивалей, чемпионатов среди художников и скульпторов.

Также он является членом Творческого союза художников России, обладателем знака «Мастер декоративно-прикладного искусства и ремёсел Ямало-Ненецкого автономного округа», лауреатом специальной премии губернатора «За успехи в создании, сохранении и пропаганде культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера».

Глава города Алексей Романов поздравил мастера с новым творческим достижением и пожелал дальнейших успехов.