Ямальцы вновь могут подать заявление о регистрации маломерных судов

Фото: МЧС России по ЯНАО

Центр ГИМС Главного управления МЧС России по ЯНАО сообщает о том, что жители региона вновь могут подать заявление о регистрации маломерных судов, их освидетельствованию в электронном виде, а также аттестации судоводителей.

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Узнать всю необходимую информацию можно по следующему номеру: 8 (34922) 3 59 88.

Режим работы по приёму заявителей государственных услуг:

- понедельник, вторник, пятница - приём и выдача документов физическим лицам;

- среда - приём и выдача документов юридическим лицам;

- четверг - проверка теоретических и практических навыков судоводителей маломерных судов.

Напоминаем, что обязательному учёту в ГИМС подлежат суда весом более 200 килограммов, что важно - считается он вместе с максимально допустимым для него двигателем, а также суда с мотором, мощность которого более 10 лошадиных сил.

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