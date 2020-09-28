Погода на Ямале на 28 сентября: переменная облачность

Погода на Ямале на 28 сентября

В понедельник, 28 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днём +10, ночью +1. Ветер 6-11 м/с.

Новый Уренгой: малооблачно. Во второй половине дня пройдёт дождь. Днём +6, ночью +1. Ветер 6-11 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, вечером ожидается дождь. Днём +10, ночью +1. Ветер 5-10 м/с.

Надым: переменная облачность. Днём +7, ночью +2. Ветер 6-13 м/с.

Губкинский: переменная облачность, вечером начнётся дождь. Днём +7, ночью +3. Ветер 5-10 м/с.

Тарко-Сале: малооблачно, вечером пройдёт дождь.. Днём +6, ночью +2. Ветер 5-11 м/с.

Муравленко: переменная облачность, после обееда начнётся дождь. Днём +10, ночью +2. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днём +7, ночью +2. Ветер 5-13 м/с.