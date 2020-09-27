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Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 сентября 2020 года увеличилось на 98 человек

Лидером по заболеваемости стал Новый Уренгой
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 сентября 2020 года увеличилось на 98 человек

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 сентября 2020 года увеличилось на 98 человек

Фото: pixabay.com

В ЯНАО, как и во всем мире, продолжается пандемия COVID-19. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 98 человек, а общее число инфицированных с начала периода составило - 15 033.

Из общего числа болеющих госпитализировано 397 жителей, 4 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 3 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 7 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 677 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 91 заражение COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде – 11 (за весь период – 1308), Ноябрьске – 13 (за весь период – 1268), Губкинском – 8 (за весь период – 1073).

Далее идут: Тарко-Сале – 6 (за весь период – 829), Муравленко – 6 (за весь период – 809), Надым – 7 (за весь период – 501), Лабытнанги – 12 (за весь период – 352).

Излечились от коронавируса 5 человек, за весь период – 13 388.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7 867 человек с COVID-19, с начала эпидемии – 1 151 438. Выздоровевших – 3 068, за весь период – 943 218. Умерших – 99, с начала периода – 20 324.

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