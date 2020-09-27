Погода на Ямале на 27 сентября: день будет солнечный
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В воскресенье, 27 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде малооблачно. Днём +16, ночью +4. Ветер 7-10 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность. Днём +14, ночью +10. Ветер 4-5 м/с.
Новый Уренгой: небольшой дождь. Днём +12, ночью +5. Ветер 2-11 м/с.
Надым: во второй половине дня дождь. Днём +14, ночью +5 Ветер 5-8м/с.
Губкинский: облачно. Днём +12, ночью +11. Ветер 4-7 м/с.
Тарко-Сале: временами небольшой дождь. Днём +12, ночью +9. Ветер 3-7 м/с.
Муравленко: облачно. Днём +12, ночью +10. Ветер 4-6 м/с.
Лабытнанги: ясно. Днём +16, ночью +4. Ветер 7-9 м/с.