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Погода на Ямале на 27 сентября: день будет солнечный

Местами ожидается переменная облачность
Руслан Савинов
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Погода на Ямале на 27 сентября: день будет солнечный

Погода на Ямале на 27 сентября: день будет солнечный

Фото: pixabay.com

В воскресенье, 27 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде малооблачно. Днём +16, ночью +4. Ветер 7-10 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днём +14, ночью +10. Ветер 4-5 м/с.

Новый Уренгой: небольшой дождь. Днём +12, ночью +5. Ветер 2-11 м/с.

Надым: во второй половине дня дождь. Днём +14, ночью +5 Ветер 5-8м/с.

Губкинский: облачно. Днём +12, ночью +11. Ветер 4-7 м/с.

Тарко-Сале: временами небольшой дождь. Днём +12, ночью +9. Ветер 3-7 м/с.

Муравленко: облачно. Днём +12, ночью +10. Ветер 4-6 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днём +16, ночью +4. Ветер 7-9 м/с.