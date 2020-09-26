Салехардцев приглашают посмотреть концертное шоу детских творческих коллективов

Фото: департамент культуры ЯНАО

Окружной Центр национальных искусств города Салехарда приглашает всех желающих на концертную программу «В мире искусства». Мероприятие начнётся 27 сентября в 16:00. Выступать на сцене будут маленькие звёздочки в возрасте от 4 до 15 лет.

Зрителей ждёт красочное и запоминающееся действие, наполненное самыми яркими и интересными номерами, представляющие эстрадный вокал, современную и классическую хореографию, народное творчество, а также различные направления современной молодёжной культуры с оригинальными творческими решениями.

«В мире искусства» - настоящий полёт детской фантазии, творческий подарок и праздник, как для маленьких, так и для взрослых зрителей.

Стоит добавить, что детские творческие коллективы Окружного Центра национальных культур уже давно стали постоянными участниками окружных, городских и районных мероприятий. Концерты с их участием всегда отличаются множеством ярких идей, которые выражаются в танцах, песнях и в других сценических постановках.

Практически все коллективы центра неоднократно становились призёрами городских, окружных и всероссийских конкурсов.