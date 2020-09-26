Число заболевших коронавирусом на Ямале на 26 сентября 2020 года увеличилось на 96 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 96 человек, а общее число инфицированных с начала периода составило - 14 935.

Из общего числа болеющих госпитализировано 379 жителей, 5 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 3 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 670 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 83 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде - 16, Ноябрьске - 10 и Губкинском - 9.

Далее идут: Тарко-Сале - 8, Муравленко и посёлок Тазовский - 6, Новый Уренгой - 5.

Замыкают список: Надым и Лабытнанги - 4, посёлок Ягельный - 3, а также посёлки Пангоды, Уренгой, Лонгъюган и село Гыда -2, в заключение посёлок Аксарка, сёла Самбург и Мужи - 1.

Всего в районе было проведено 5 722 теста в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 20 человек, за весь период – 13 383.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7 532 человека с COVID-19, с начала периода - 1 143 571. Выздоровевших - 6 004, за весь период - 940 150. Умерших - 169, с начала периода - 20 225.