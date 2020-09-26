Вячеслав Шабанов из Ноябрьска стал лучшим музейным работником Ямала

Фото: МВК имени И.С.Шемановского | Салехард, соцсеть "ВКонтакте"

На Ямале выбрали лучшего музейного работника. Победителем стал Вячеслав Шабайнов из Ноябрьска. Он трудится в должности заведующего Музеем воинской славы им. В.М. Григора МБУК «Музейный ресурсный центр». За свой старания мужчина получил денежный сертификат и почётный диплом.

Второе место досталось Владимиру Федорову, который является специалистом по экспозиционной и выставочной деятельности МБУК «Эколого-краеведческий музей города Муравленко». Он также получил диплом и денежный сертификат.

Третье место у Марии Кисляк, методиста МУК «Музей истории и археологии города Надыма. Девушка получила те же самые награды.

Специальный диплом «Приз зрительских симпатий» был вручён Никите Перцеву, научному сотруднику сектора археологии и этнографии ГБУ «МВК имени И.С.Шемановского» из Салехарда.

Напомним, что конкурс проходил в Лабытнанги. За почётное звание боролись девять конкурсантов: пять юношей и четыре девушки. В заключительном этапе, который прошёл вчера, 25 сентября, они презентовали свои проекты, показывали профессионализм и эрудицию, умение находить оптимальное решение поставленной задачи и креативность.