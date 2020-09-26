Рецидивист из Ноябрьска снова убил человека Фото: pixabay.com

В Ноябрьске вынесли приговор в отношении 47-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ «убийство» и ч. 1 ст. 318 УК РФ «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Происшествие случилось 8 ноября, во время вечернего застолья трёх мужчин в сауне. Изначально отдых проходил спокойно, но потом между двумя северянами возник конфликт. Схватив нож, осуждённый нанёс своему оппоненту четыре удара в область груди. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Когда прибыли полицейские, злоумышленник, не желая сдаваться, оказал сопротивление, а затем - ударил одного из сотрудников кулаком.

В ходе предварительного следствия было установлено, что мужчина уже имеет судимость за совершение ряда тяжких преступлений, в том числе по ч.2 ст.105 УК РФ «убийство двух и более лиц».

Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.