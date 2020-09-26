Погода на Ямале на 26 сентября: день будет солнечный

Погода на Ямале на 26 сентября
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В субботу, 26 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде малооблачно. Днём +13, ночью +2. Ветер 7-11 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность. Днём +11, ночью 0. Ветер 4-8 м/с.
Новый Уренгой: ясно. Днём +10, ночью +1. Ветер 6-10 м/с.
Надым: ясно. Днём +12, ночью 0. Ветер 5-10 м/с.
Губкинский: ясно. Днём +11, ночью +6. Ветер 4-7 м/с.
Тарко-Сале: ясно. Днём +10, ночью +6. Ветер 4-7 м/с.
Муравленко: ясно. Днём +11, ночью 0. Ветер 4-8 м/с.
Лабытнанги: облачно. Днём +14, ночью +3. Ветер 7-11 м/с.