Погода на Ямале на 26 сентября: день будет солнечный

Погода на Ямале на 26 сентября Фото: pixabay.com

В субботу, 26 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде малооблачно. Днём +13, ночью +2. Ветер 7-11 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днём +11, ночью 0. Ветер 4-8 м/с.

Новый Уренгой: ясно. Днём +10, ночью +1. Ветер 6-10 м/с.

Надым: ясно. Днём +12, ночью 0. Ветер 5-10 м/с.

Губкинский: ясно. Днём +11, ночью +6. Ветер 4-7 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днём +10, ночью +6. Ветер 4-7 м/с.

Муравленко: ясно. Днём +11, ночью 0. Ветер 4-8 м/с.

Лабытнанги: облачно. Днём +14, ночью +3. Ветер 7-11 м/с.