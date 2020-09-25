Завод Vestas и Роснано в Ульяновске поставил лопасти для ста ветроустановок

Завод Vestas и Роснано в Ульяновске поставил лопасти для 100 ветроустановок

Ульяновский завод «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» (портфельная компания РОСНАНО) отгрузил сотый комплект лопастей для ветроустановки, которые отправятся на площадку ветропарка в Астраханской области.

С начала 2019 года предприятие поставило на российские и зарубежные ветропарки 300 композитных лопастей, с использованием которых возведено 100 ветроустановок Vestas общей мощностью около 400 МВт.

Выработка низкоуглеродной генерации такой мощности позволяет ежегодно сокращать выбросы углекислого газа на 380 тысяч тонн в год по сравнению с выбросами от традиционной генерации. Чистая электроэнергия сможет покрыть потребление 340 тысяч средних домохозяйств.

Благодаря поддержке правительства Ульяновской области и беспрецедентным мерам безопасности выпуск лопастей не прекращался даже весной, в наиболее сложный период пандемии.

Завод «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» ежегодно наращивает выпуск продукции – в 2020 году он вырос на 40%. Лопасти из Ульяновска установлены на ветропарках Фонда развития ветроэнергергетики в Ростовской области и Калмыкии в составе комплексной ветроустановки Vestas. В планах на 2021 год – поставки на площадки Фонда в Астраханской и Ростовской областях.

По словам генерального директора завода Кимала Юсупова: Vestas вместе с РОСНАНО и локальными промышленными партнерами успешно развивает производство в Ульяновске. Качество российских изделий подтверждено первой экспортной поставкой в Данию в этом году и долгосрочным портфелем заказов общей мощностью более 1800 МВт по рамочному соглашению с Фондом развития ветроэнергетики для российского рынка ВИЭ. Мы уверены, что наши лопасти смогут соответствовать повышенным требованиям к локализации оборудования в рамках второй программы поддержки в России – на следующем этапе, помимо стеклотканей, в производстве будут использоваться пултрузионный профиль, смолы и другие комплектующие российского производства.