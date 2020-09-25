В Ямальском СПИД-Центре расформировали госпиталь для больных коронавирусом

Фото: Ямальский СПИД-Центр, соцсеть "ВКонтакте"

В Ямальском СПИД-Центре расформирован госпиталь для пациентов с COVID-19. За шесть месяцев работы в нём прошли лечение 429 человек из Ноябрьска, Губкинского, Муравленко, Тазовского и Пуровского районов, а также вахтовых рабочих.

В здании уже проведена полная дезинфекция и окончен частичный ремонт. Кроме того, на этой неделе начался приём плановых пациентов. Оказание платных медицинских услуг планируется возобновить с середины октября. Все пациенты обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

-В связи с расширением коечного фонда на базе медицинских учреждений, СПИД-Центр завершил работу по лечению пациентов с коронавирусом и пневмонией. Учреждение постепенно возвращается к основному профилю деятельности. В скором времени планируется проведение выездных профилактических мероприятий по тестированию на ВИЧ-инфекцию среди населения округа, - рассказала заместитель главного врача по организационно-методической работе Елена Родина.

Однако специалисты отмечают, что эпидситуация по распространению коронавируса по-прежнему остаётся напряженной. Чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо соблюдать простые меры профилактики.