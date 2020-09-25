Более ста салехардских семей воспользовались средствами материнского капитала в этом году

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Материнский капитал по-прежнему остаётся одним из самых популярных способов финансовой поддержки семей с детьми.

Претендовать на на него могут родители, у которых третий и последующий ребёнок появились после 1 января 2011 года. Тоже самое касается родителей, у которых второй, третий и последующие дети появились после 1 января 2020 года. Размер регионального материнского капитала на второго малыша составляет 150 тысяч рублей, на остальных - 500 тысяч рублей.

-На сегодняшний день выплату получили 115 семей, родившие третьего и последующих детей, за второго ребёнка - 48, - рассказал начальник департамента по труду и социальной защите населения администрации города Игнат Пирожок.

Стоит добавить, что средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий, а также на получение медицинской помощи членам семьи.

С заявлением на выдачу свидетельства необходимо обращаться в «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: улица Броднева, 15 или через госуслуги.

Напоминаем, что на днях губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял решение изменить условия предоставления регионального материнского капитала. Теперь получить выплату смогут семьи, которые проживают в округе один год и более.