С начала года Россельхозбанк предоставил аграриям более 1 триллиона рублей

Россельхозбанк выдал заёмщикам АПК по всей стране более 1 триллиона рублей. Такая сумма насчиталась с за восемь месяцев текущего года.

Кредитный портфель РСХБ в данном сегменте вырос на 12,9% и составил 1,6 триллиона рублей. Что касается кредитного портфеля АПК субъектов МСБ, то он достиг 303 миллиардов рублей. В итоге с января по август аграриям было выдано более 157 миллиардов рублей.

-К уборочной важно своевременно подготовиться - и посевной материал, и удобрения должны быть в наличии, и техника - «на ходу». Без заёмных средств часто не обойтись. Мы уже не первый год сотрудничаем с Россельхозбанком. Очень нравится коллектив, все разъяснят, документы помогут подготовить, да и условия банк предлагают хорошие, - рассказывает Генеральный директор ООО «Тавдинское земледелие» Александр Антонюк.

Кредитный портфель АПК Тюменского регионального филиала составил 1,214 триллиона рублей, в том числе субъектов МСБ - 814 миллиона рублей.

По состоянию на 1 сентября аграриям области было выдано более 985 миллионов рублей, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк последовательно наращивает объёмы финансирования сезонных работ - на эти цели с начала года было направлено 857 миллионов рублей.

-Россельхозбанк является ключевым финансовым партнёром агропромышленного комплекса Тюменской области. Мы всегда готовы поддерживать клиентов в их планах по созданию современных хозяйств, ориентированных на выпуск качественной и доступной сельхозпродукции, - отметил директор Тюменского регионального филиала Михаил Стебихов.