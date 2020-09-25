Лучшим воспитателем Ямала стала Елена Васильева из Муравленко

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа города, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгое завершился окружной конкурс педагогического мастерства «Воспитатель года Ямала-2020». Первое место заняла Елена Васильева из Муравленко.

Торжественная церемония закрытия прошла в школе №17. Поздравить победителя приехал врио главы города Андрей Воронов.

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа города, соцсеть "ВКонтакте"

По его словам, работники дошкольного образования помогают малышам познавать мир, закладывают основы воспитания и культуры, учат дружить и общаться.

Также он поблагодарил педагогов за преданность делу и душевную теплоту, которую они дарят маленьким воспитанникам, пожелал всем крепкого здоровья и творческих успехов.

Напомним, что 21 сентября в Новый Уренгой съехались лучшие воспитатели со всего Ямала. В течение четырёх дней тринадцать самых ярких, активных и творческих представителей дошкольного образования демонстрировали своё мастерство.

Стоит добавить, что конкурс педагогического мастерства - это творческое состязание людей, горячо любящих свою профессию и беззаветно преданных ей. Дни проведения мероприятия превратили Новый Уренгой в центр педагогики, притягивая к себе внимание широкой общественности.