В Ноябрьске появится природно-этнографический комплекс «НУМ»

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

В Ноябрьске состоялось заседание межведомственной комиссии, на котором подвели итоги сразу двух проектов инициативного бюджетирования - регионального «Уютный Ямал» и муниципального «РИТМ».

В результате победителями признаны шесть проектов: природно-этнографический комплекс «НУМ», крытая спортивная площадка в микрорайоне Железнодорожников, парковка в восьмом микрорайоне, детская площадка «Мамонтёнок» на улице Шевченко, а также детские и спортивные площадки на улицах Дзержинского, 12 и Энтузиастов, 5-А.

-В этом году победили проекты по благоустройству. Это очень ценно, когда сами жители небезучастны, а наоборот, решают, что для них важнее всего сделать в городе, предлагают собственные проекты, - рассказал глава Ноябрьска Алексей Романов.

Воплощать проекты в жизнь начнут в 2021 году.