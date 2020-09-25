Школьник из Салехарда завоевал медаль в нацфинале «WorldSkills Russia-2020»

Фото: www.salekhard.org

На Ямале завершился финал VIII Национального чемпионата «WorldSkills Russia-2020», который стартовал 6 сентября в онлайн-формате.

По итогам чемпионата школьник Илья Масевич, являющийся воспитанником центра детского творчества «Надежда», завоевал медаль за профессионализм в компетенции «Ветеринария». Также в мероприятии участвовали ещё два ученика в качестве юниоров. Они продемонстрировали свои умения в компетенциях: «Лабораторный медицинский анализ» и «Веб-дизайн и разработка».

Всего арктический регион представляли 26 участников из Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Муравленко, Тарко-Сале и Надыма.

В этом году финал чемпионата стал самым масштабным за всё время его проведения, собрав более трёх тысяч участников из 85 субъектов РФ и 76 стран. Для этого было организовано свыше трёх тысяч площадок, состязания шли непрерывно и круглосуточно. За испытуемыми наблюдало более 10 тысяч камер – эксперты в режиме реального времени следили за ходом соревнований и контролировали строгое соответствие регламенту.

Специально для посетителей была разработана платформа wsr.online, привлечены популярные блогеры. Гости могли посмотреть видеоролики, перейти на сайт проекта «Билет в будущее», посетить виртуальный стенд и ознакомиться с проектами Ворлдскиллс Россия.

Кроме того, похвастаться заслуженными наградами могут Светлана Протопова и Алина Богдаренко из Ныдыма. Светлана получила серебряную медаль юниора в компетенции «Фотография», а Алина - бронзу в компетенции «Охрана труда». Ещё одно третье место у Никиты Соломонова и Алексея Стрельникова из Ноябрьска - парни сражались в компетенции «Мехатроника.