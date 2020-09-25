Спасатели Нового Уренгоя расчистили город от мусора

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Новом Уренгое сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и инспекторы государственного пожарного надзора вышли на улицы города, чтобы убрать мусор. Мероприятие прошло в рамках реализации плана «30 добрых дел от МЧС России». Также инициативу субботника поддержала администрация города.

Стоит добавить, что целью экологической акции была не только очистка территорий, но и воспитание культуры граждан бережного отношения к природе.

Вооружившись перчатками и мешками для мусора, участники тщательно прошлись по загрязненным местам. Килограммы стеклянных и пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, консервных банок, сломанная бытовая техника, автомобильные покрышки и старая мебель отправились на свалки.

По окончании мероприятия все участники выразили надежду, что подобные акции станут толчком к формированию бережного отношения к природе.

Кроме того, ямальские спасатели напоминают, что оставленный мусор - источник повышенной опасности. Через стеклянные бутылки и осколки хорошо проходит и преломляется свет, из-за чего срабатывает эффект линзы. Трава легко воспламеняется и может стать причиной серьёзного пожара.