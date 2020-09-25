В Тазовском районе предприятие ЖКХ наказали за незаконное использование муниципального имущества Фото: pixabay.com

Прокуратура Тазовского района проверила исполнение законодательств в сфере использования предприятиями ЖКХ муниципального имущества.

Было установлено, что в собственности администрации района имеется здание ремонтно-механической мастерской, которое ранее было передано по договору аренды акционерному обществу «Ямалкоммунэнерго» до 10 января 2020 года.

После истечения срока, организация продолжила пользоваться имуществом, так и не вернув его арендодателю.

В связи с этим в адрес врио директора филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе было внесено представление, которое обязывало устранить нарушение.

Кроме того, в отношении акционерного общества и его врио директора филиала возбуждены два административных дела по ч. 2 ст. 5.5 Закона ЯНАО от 16.12.2004 № 81-ЗАО «использование находящегося в собственности автономного округа либо в собственности муниципального образования объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда».

Виновным лицам назначены штрафы на общую сумму 22 тысчи рублей.

Нарушения устранены, договор аренды заключён.

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