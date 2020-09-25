Погода на Ямале на 25 сентября: первые ночные заморозки

Погода на Ямале на 25 сентября
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В пятницу, 25 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днём +10, ночью +1. Ветер 3-8 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность. Днём +9, ночью +3. Ветер 4-7 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность. Днём +8, ночью -3. Ветер 6-9 м/с.
Надым: переменная облачность. Днём +9, ночью -2. Ветер 4-10 м/с.
Губкинский: переменная облачность. Днём +9, ночью +3. Ветер 4-8 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность. Днём +9, ночью +3. Ветер 4-8 м/с.
Муравленко: переменная облачность. Днём +8, ночью 0. Ветер 3-7 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность. Днём +10, ночью +1. Ветер 5-8 м/с.