Педагоги Ямала примут участие в чемпионате по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых»

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

Ямал готовится к финалу III Национального чемпионата по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых». Представлять северный регион будут пять участников из Салехарда, Ноябрьска, Надыма и Нового Уренгоя. Им предстоит соревноваться в профессиональном мастерстве с участниками из 64 регионов страны.

Педагог Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий Александр Борисов продемонстрирует свои навыки в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Его соперниками станут участники из 18 регионов.

Ямальский многопрофильный колледж станет площадкой Национального финала в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес».

В Новоуренгойском многопрофильном колледже пройдут соревнования по компетенции «Преподавание в младших классах».

Надымский профессиональный колледж представит участников в двух компетенциях: «Охрана труда» и «Электромонтаж».