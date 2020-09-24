В Лабытнанги управляющая компания заплатит 50 тысяч рубле за недобросовестную работу Фото: pixabay.com

Прокуратура города Лабытнанги проверила соблюдение жилищного и природоохранного законодательства в деятельности ООО «Комфортный дом».

Было установлено, что управляющая компания не выполняет свои обязанности по содержанию придомовой территории.

В связи с этим прокуратура внесла в адрес организации представление, которое обязывало устранить все нарушения закона. Однако требования прокурора так и не были выполнены.

После этого в отношении компании возбудили административное дело по ст. 17.7 КоАП РФ «умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом», а также назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ещё один похожий случай произошёл в городе Губкинский. Там управляющие компании не выполняли обязанности по поддержанию газовых труб в надлежащем состоянии, из-за этого они начали покрываться коррозией.