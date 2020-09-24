Жителей посёлка Уренгой приглашают заняться танцами и актёрским мастерством

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В посёлке Уренгой заработал Дом культуры «Маяк», в связи с этим коллектив учреждения приглашает взрослых и детей на разнообразные занятия. Всего здесь работают более 20 кружков для посетителей всех возрастов.

Уренгойских ребят с актёрскими способностями ждут в театральной студии. Школьникам помогут развить умение владеть собой, импровизировать и управлять эмоциями в разных жизненных ситуациях.

Любители танцев могут посещать уроки хореографии, которые преподаются для жителей всех возрастов. Девочек и мальчиков от 5 лет приглашают присоединиться к коллективу «Небесных ласточек», без выступления которого не обходится ни один праздничный концерт. Взрослых уренгойцев ждут в ансамбле «Променад».

-У меня занимаются женщины разных возрастов, даже мои ученицы, которые танцевали в «Небесных ласточках», и это чудесно. Мы танцуем все: русские, эстрадные, стилизованные танцы. К сожалению, мужчин у нас нет, мы очень хотели бы видеть их в своём коллективе, но они почему-то пока не спешат к нам записываться», - рассказала руководитель ансамблей Елена Иванова.

Также в учреждении развивают семейный досуг - здесь проходят познавательные, развлекательные и игровые программы для родителей с детьми. А для представителей «серебряного» возраста в ДК работает клубное объединение «Гармония души». Его участницы традиционно занимают первые места в районном конкурсе «А ну-ка, бабушки».