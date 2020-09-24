Прокуратура Приуральского района помогла предпринимателям получить отсрочку по арендным платежам Фото: pixabay.com

Прокуратура Приуральского района проверила соблюдение прав предпринимателей в условиях распространения коронавируса.

Было установлено, что управление природно-ресурсного регулирования, землепользования и охраны окружающей среды администрации Приуральского района более трёх месяцев не заключало с предпринимателями дополнительные соглашения об уменьшении размера арендной платы. При этом они были уведомлены о том, что размер их арендных платежей пересчитан и уменьшен.

Изменения, неоформленные документально, сводили на нет оказываемую поддержку, поскольку у органа местного самоуправления сохранялись основания требовать арендную плату в ранее установленном размере.

В связи с этим начальнику управления местной администрации было внесено представление об устранении нарушений закона.

На данный момент предпринимателям уже направлены дополнительные соглашения к договорам аренды.