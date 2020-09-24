Ямальцам рассказали, как рассчитать свой сердечно-сосудистый риск Фото: pixabay.com

На Ямале готовятся отметить Всемирный день сердца, который пройдёт 29 сентября.

По мнению медиков, далеко не все жители уделяют пристальное внимание сердечно-сосудистой системе, а ведь инсульт и инфаркт считаются страшнейшими болезнями, которые могут привести к летальному исходу.

Однако если вовремя выявить риск, то многие проблемы можно предотвратить. Рассчитать его можно на сайте Центра медицинской профилактики. Специальный калькулятор высчитает личный риск сердечно-сосудистых катастроф каждого северянина в течение ближайших десяти лет.

Если показатели окажутся далеки от нормы, то необходимо обратиться к врачу. Получить консультацию по интересующим вопросам и пройти бесплатное профилактическое обследование можно в рамках диспансеризации в любой поликлинике по месту жительства.

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