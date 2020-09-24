В Новом Уренгое завершается конкурс «Воспитатель года Ямала - 2020»

Фото: департамент образования ЯНАО

На Ямале продолжают выбирать лучшего воспитателя.

Жюри окружного конкурса уже определили пятёрку сильнейших, которые поборются в финале за звание победителя, среди них: музыкальный руководитель из Губкинского Ларина Черепанова, учитель-логопед из Муравленко Елена Васильева, воспитатель из Приуральского района Лариса Тибичи, воспитатель из Ямальского района Наталья Кокорина и воспитатель из Нового Уренгоя Зарина Арабиева.

Сегодня, 24 сентября, педагогам предстоит сделать доклад-презентацию «Мой успешный проект» и поучаствовать в ток-шоу «Профессиональный разговор» на тему «Свобода выбора в образовании: плюсы и минусы».

Вести беседу с участниками полуфинала будут Елена Зуева, ставшая победителем окружного конкурса в прошлом году и Юлия Суслова, являющаяся лауреатом Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2019» в номинации «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Новый Уренгой съедутся лучшие воспитатели со всего Ямала. В городе пройдёт конкурс для педагогов дошкольного образования (подробнее)